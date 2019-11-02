Первоуральск, Свердловская область, , 07:23 — REGNUM В Первоуральске вынесен приговор в отношении 58-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда своему мужу, который скончался от полученных травм (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Гражданка признана виновной и приговорена к шести годам лишения свободы в колонии.

Судом установлено, что преступление произошло в ночь на 9 июня 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла 59-летнему мужу ранения, от которых он впоследствии скончался.

Конфликт между супругами произошёл после того, как мужчина потратил деньги на выпивку и распивал дома спиртное в компании малознакомых людей.

«Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей «за 10 лет ничего не купил», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске осуждена 63-летняя женщина, обвиняемая в убийстве, совершённом с превышением пределов необходимой самообороны (ст. 108 УК РФ). Суд признал её виновной и приговорил к одному году ограничения свободы.

Читайте также: Свердловчанку за убийство мужа приговорили к ограничению свободы

Читайте ранее в этом сюжете: В убийстве московского пенсионера подозревают его безработную дочь