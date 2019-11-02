Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM Пожилой водитель разбился на автомобиле Mitsubishi Colt в Тымовском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь с 1 на 2 ноября. 64-летний водитель иномарки ехал по трассе Южно-Сахалинск — Оха, однако в районе села Кировское не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Алма-Ате столкнулись четыре автомобиля, включая грузовой автомобиль КамАЗ. В результате массового ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

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