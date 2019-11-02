Хартфорд, США, , 06:27 — REGNUM Полиция американского штата Коннектикут арестовала местного жителя, который угощал детей конфетами и лезвиями для бритвы, передает телеканал NBC News.

Полиция получила жалобы от родителей детей, обнаруживших лезвия среди конфет, и выяснила, кто же выдал детям такое «угощение». Подозреваемым оказался 37-летний Джейсон Рач. Он заявил, что лезвия для бритвы якобы случайно попали в миску с конфетами.

В то же время в доме подозреваемого находился и трехлетний ребенок, который потенциально мог брать конфеты из миски. Полиция отмечает, что лезвия не были спрятаны внутри конфет. Рачу предъявили обвинения в угрозе нанесения травмы несовершеннолетним, а также в сопротивлении сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в канадском Колдбруке мужчина угостил детей сладостями, в которых были составляющие марихуаны. Причем о наличии наркотических веществ в конфетах было указано на упаковке. Родители ребенка немедленно вызвали полицию.

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