Владивосток, , 06:43 — REGNUM К поиску рыбаков, пропавших в Японском море, привлечены гидрографические суда Тихоокеанского флота, 2 ноября сообщает пресс-служба флота.

По информации пресс-службы, искать рыбаков вышли гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168. Решение об этом принято командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем.

Также осуществлять попутный поиск рыбаков приказано всем кораблям и судам флота, действующим в районе поиска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении района поиска до Сахалина и привлечении к ним военной авиации.

Напомним, 26 октября в Японском море пропал катер с рыбаками, на котором находилось от 4 до 6 человек.

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