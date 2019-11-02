Бамако, , 06:08 — REGNUM 53 малийских военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками, 2 ноября сообщил министр коммуникаций Мали Йайа Сангаре на странице в социальной сети Twitter.

Министр добавил, что также был убит один гражданский, еще десять выжили. Тела всех погибших опознаны. По словам Сангаре, ситуация находится под контролем.

Напомним, 1 ноября боевики атаковали блокпост в районе Менака. Ранее власти сообщали о 35 погибших военных.

Читайте ранее в этом сюжете: При атаке исламистов в Мали погибли 35 военнослужащих