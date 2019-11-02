Богота, , 04:46 — REGNUM Пассажирский автобус упал в 50-метровую пропасть на востоке Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе между городами Памплона и Кукута. Автобус с 40 пассажирами врезался в дерево, а затем вылетел с трассы в 50-метровую пропасть. В результате аварии погиб один человек, еще 19 получили различные травмы. Отмечается, что погибший — восьмилетний гражданин Венесуэлы. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября пассажирский автобус упал в ров на северо-западе Эфиопии. В результате аварии погибли 17 человек.

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