Находка, Приморский край, , 04:38 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

«На танкере в Находке произошёл хлопок. Два человека погибли, ещё одного члена экипажа ищут», — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Life Shot, ЧП произошло неподалёку от мыса Астафьева. Источник в экстренных службах сообщил, что в ближайшее время судно готовится причалить в порту.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.