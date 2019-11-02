Красноярск, , 04:31 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Склад с незаконной алкогольной продукцией 24.мвд.рф

Фальсифицированная алкогольная продукция была обнаружена на одном из складов в Октябрьском районе Красноярска сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе обыска было изъято более 25 тысяч бутылок со спиртосодержащей продукцией на сумму более 8 млн рублей.

В отношении 44-летнего ранее несудимого мужчины, подозреваемого в хранении незаконного алкоголя с целью продажи, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». По этой статье предполагается наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведенной в Свердловском районе Красноярска операции по захвату сотрудниками СОБРа подпольного цеха по производству алкоголя, в ходе которой было изъято более 20 тысяч литров опасной продукции.

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