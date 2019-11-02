Солт-Лейк-Сити, США, , 00:42 — REGNUM Два человека были убиты на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском Рузвельте (штат Юта), сообщает агентство Associated Press

Подробностей произошедшего пока не разглашается. Также полиция не называет данные и личностях погибших и мотивы преступников. В настоящее время полицейские разыскивают участников вечеринки и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября неизвестный устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли четыре человека. Ранее, 29 октября, в другом городе штата Калифорния произошел аналогичный случай. Тогда погибли три человека.

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