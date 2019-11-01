Тула, , 23:57 — REGNUM Три человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса в Туле. Об этом 1 ноября сообщала пресс-служба ГУ МВД по Тульской области.

Авария произошла около 20:20 мск на Алексинском шоссе в Туле. Опрокинулся пассажирский микроавтобус «Ивеко», следовавший по маршруту №42. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

В результате ДТП пострадал сам водитель автобуса и двое пассажиров. Информация об их состоянии и общее число пассажиров, ехавших в микроавтобусе, уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с микроавтобусом в Тульской области, в результате которого пострадали десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять человек ранены в ДТП с участием микроавтобуса под Тулой