Ухта, Коми, , 23:41 — REGNUM У погибшей во время тихого часа 5-летней воспитанницы детского сада №11 в Ухте была ротавирусная инфекция, которую не удалось во время диагностировать. Об этом журналистам телеканала «ЮРГАН» сообщил мэр города Магомед Османов.

Градоначальник отметил, что основной проблемой считает сокращение полномочий и рабочего дня у медиков детских садов.

«По всем вопросам здоровья детей приходится обращаться в поликлиники, это все осложняет», — заявил Османов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 30 октября, около 15.00. Ребенок умер во время тихого часа, предположительно, захлебнувшись рвотной массой. Возбуждено уголовное дело о халатности.