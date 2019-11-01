Архангельск, , 23:40 — REGNUM Мужчина погиб, провалившись в затопленный коллектор на заброшенной канализационно-насосной станции в Архангельске. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

ЧП произошло около 13:00 по местному времени в Северном районе города. Мужчина провалился в неогороженный коллектор. На его крики прибежали прохожие и попытались вытащить мужчину, но им это не удалось. К моменту приезда спасателей мужчина утонул.

Колодец очень глубокий, около 12 метров в глубину и полностью заполнен водой. Чтобы извлечь тело погибшего, коммунальным службам пришлось провести работы по откачке воды.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По факту ЧП начата проверка. По данным ГУ МЧС, это не первый случай в регионе, когда люди проваливаются в неогороженные коллекторы и колодцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии канализационного колодца в Санкт-Петербурге, в который накануне на глазах у матери провалился ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге закрыли колодец, в который на глазах матери провалился ребенок