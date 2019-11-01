Москва, , 23:10 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу после инцидента с расстрелом военнослужащих в Забайкалье отдал приказ отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Источник сообщил, что Шойгу поручил подготовить предложения о комплектованию подразделений охраны и немедленного реагирования, которые выполняют задачи в составе подразделений от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками.

Генерал Шойгу жестко раскритиковал работу командиров с личным составом. Глава Минобороны назвал расстрел военнослужащих вопиющим преступлением и поручил оказать силовикам максимальное содействие в расследовании ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула в воинской части в населенном пункте Горный в Забайкалье расстрелял восьмерых сослуживцев и сдался спецназу.