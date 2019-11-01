Ростов-на-Дону, , 23:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону погоня за эффектным кадром обернулась для подростка госпитализацией. 15-летний горожанин получил удар током на крыше вагона. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился 1 ноября на железнодорожной станции Кизитеринка.

«Студент первого курса института водного транспорта имени Седова захотел сделать селфи на крыше вагона и получил удар током. Выжил, с травмами отвезли в больницу скорой медицинской помощи», — сообщили очевидцы.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2019 года 14-летняя девочка пострадала на станции «Зимовники». Девочка залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, но получила электрический разряд.

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