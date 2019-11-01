Москва, , 22:37 — REGNUM Глава СК России Александр Бастрыкин требует от руководства следственного управления по Ямалу принять все исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права молодого человека, которого избил подросток. Такое поручение он уже дал региональному подразделению, сообщает пресс-служба ведомства.

Также Бастрыкин потребовал оперативно доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего, а также о мерах, которые предпринимают местные следователи по раскрытию преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, видео, на котором один юноша избивает молодого человека, а второй снимает на видео, разошлось по местным СМИ. Известно, что жертва жестокости является инвалидом. Избиение произошло в Надыме, личности нападавших установлены. Идёт доследственная проверка.

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