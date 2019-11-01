Москва, , 23:13 — REGNUM Мужчина был ранен вооружёнными грабителями во время нападения на него на юго-востоке Москвы. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительной информации, инцидент произошёл в районе улицы Верхние Поля. Несколько неизвестных злоумышленников напали на мужчину, выстрелили по нему из, предположительно, травматического пистолета и отняли сумку с деньгами.

Мужчина получил огнестрельное ранение, его ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, в сумке у него было пять млн рублей.

Грабители попытались скрыться с места преступления, но один из них был задержан в ходе погони сотрудниками полиции и доставлен в отделение. Остальные злоумышленники разыскиваются. В городе объявлен план «Перехват» для задержания скрывшихся грабителей. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении мужчины на юге Москвы. Злоумышленники обстреляли его из травматического пистолета и похитили крупную денежную сумму.

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