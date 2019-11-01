Псков, , 22:24 — REGNUM В Псковской области возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении председателя Псковского областного совета профессиональных союзов (облсовпроф), депутата Псковского областного собрания Ульяны Михайловой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России, она подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Следствие считает, что в 2018 году Михайлова незаконно начислила премии на сумму более 7 млн рублей своему супругу — директору подведомственного Псковскому облсовпрофу лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово». По версии следствия, решение о премировании она принимала не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда, а также вопреки интересам Псковского облсовпрофа и работников санатория.

Михайлова намерена прокомментировать очередное уголовное дело на пресс-конференции 5 ноября.

Напомним, в отношении Михайловой уже расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») — о командировочных расходах на сумму около 200 тыс. рублей. Ещё одно уголовное дело возбуждено по фактам незаконной предпринимательской деятельности. Все эти уголовные дела Ульяна Михайлова назвала политическими. По её мнению, их цель — уничтожение её как политика, а также отъём имущества Псковского областного совета профессиональных союзов.

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