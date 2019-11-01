Оттава, , 21:46 — REGNUM Ребёнка угостили конфетой с наркотиком неизвестные на Хэллоуин в Канаде. Об этом 1 ноября сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия в городе Колдбрук. Ребёнок с друзьями на праздник Хэллоуин обходил соседей, которые по традиции в этот день угощают их сладостями.

Упаковку с конфетами, в составе которых присутствовала наркотическая составляющая марихуаны, обнаружили вечером родители ребёнка. О содержании наркотического вещества в конфетах было сказано в соответствующей маркировке на упаковке. Родители немедленно вызвали полицию.

Было установлено, что из восьми детей, совершавших обход соседей вместе с ребёнком, только один получил наркосодержащие сладости. Где именно ему вручили такие конфеты, ребёнок не помнит. В настоящее время полиция устанавливает, кто мог подбросить ребёнку опасное лакомство. Всех, у кого есть дети, полиция попросила тщательно осматривать все полученные на Хэллоуин угощения, чтобы избежать несчастных случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении девочки, собиравшей сладости на Хэллоуин в Чикаго. Ребёнок был ранен случайно, когда группа неизвестных открыла огонь в сторону мужчины, которого пыталась догнать.

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