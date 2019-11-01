Нарьян-Мар, , 21:22 — REGNUM Мэр Нарьян-Мара Оле Белак дал оценку случившейся накануне трагедии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цветы и игрушки у ворот детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре Adm-nmar.ru

«Это наша общая боль и трагедия. Взрослые не смогли уберечь ребенка, — заявил градоначальник, обращаясь к коллегам. — Что привело к трагедии, разберется следствие, но уже сегодня понятно, что первопричины — это жестокость, халатность и бездушие взрослых. Страшное событие еще раз всем нам напомнило, что мы должны жить осознанно здесь и сейчас, беречь и ценить жизни родных и близких. Сейчас наша общая обязанность — провести тщательный анализ причин, которые привели к трагедии, чтобы никогда подобного не повторилось. Боль родителей не поддается никакому измерению и словам. Мы можем только соболезновать родным и близким Кирилла».

Напомним, 31 октября в детский сад «Сказка» ворвался мужчина и ударом ножа убил шестилетнего мальчика. Преступник был задержан и арестован решением суда на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.