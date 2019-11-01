Тюмень, , 21:17 — REGNUM Пассажиры экстренно севшего в Тюмени самолёта SSJ-100 прилетят в Петербург в 23:00. Такое время указано на сайте аэропорта «Пулково».

Резервный самолёт уже находится в пути, вылетел из Тюмени. Правда, в нём не все пассажиры. Как сообщало ИА REGNUM, семь человек отказались от полёта.

Напомним, SSJ-100 авиакомпании «Ямал» вечером 1 ноября экстренно приземлился в аэропорту Тюмени «Рощино», откуда совсем недавно вылетел. Лайнер направлялся в Петербург, но при взлёте в левый двигатель попала птица.

Перед посадкой самолёт кружил над Тюменью, вырабатывая топливо. Пострадавших среди пассажиров нет.

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