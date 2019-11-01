Анкара, , 23:12 — REGNUM Две женщины из России были задержаны правоохранителями в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 ноября сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что женщин с тремя детьми задержали в провинции Килис на юге Турции. Гражданки РФ пытались пересечь границу.

После задержания обе нарушительницы были переданы в иммиграционные органы провинции.

В отношении обеих женщин было выдано «красное уведомление», которое фактически является в ряде стран ордером на арест и последующую экстрадицию лиц, в отношении которых оно издано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четверых жителях Дагестана, которые предстали перед судом по обвинению в преступлениях террористического характера, в том числе в подготовке теракта и в организации незаконных вооружённых формирований.

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