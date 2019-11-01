Тюмень, , 21:01 — REGNUM Пассажиры экстренно севшего в Тюмени самолёта SSJ-100 уже летят в Петербург. Об этом говорится на сайте онлайн-табло аэропорта «Рощино».

Самолет SSJ-100 (сс) SuperJet International

Резервным самолётом они вылетели в 22:23 по местному времени. В Петербурге лайнер ожидают примерно в 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт экстренно приземлился вечером 1 ноября. По данным СМИ, причиной стали проблемы с левым двигателем.

Представители авиакомпании «Ямал» позднее подтвердили журналистам: проблема была. Оказалось, что в турбину попала птица.

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