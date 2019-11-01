Тюмень, , 20:44 — REGNUM Семь человек, находившихся на борту самолёта Superjet-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей, отказались продолжать полёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Пассажир самолета StelaDi

«Семь человек (отказались продолжать полет)», — отметили в службе, подчеркнув также, что данным пассажирам будут возвращены денежные средства за авиаперевозку.

Ранее в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что 1 ноября 2019 года в 19:00 минут по местному времени (17:00 мск) из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург. В 19:05 при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в «Рощино». В 20:21 воздушное судно благополучно вернулось в тюменский аэропорт. Пострадавших в результате инцидента нет.

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