Мапуту, , 21:02 — REGNUM Десять человек были убиты во время атаки вооружённых людей на шоссе на севере Мозамбика. Об этом 1 ноября сообщает агентство France Presse.

Неизвестные атаковали из засады грузовик с людьми на шоссе возле поселения Мбау в провинции Кабу-Делгаду. По предварительным данным, грузовик с людьми и товарами увяз в песке, когда вооружённые лица открыли огонь по нему.

В результате вооружённого нападения на месте были убиты десять человек. О количестве пострадавших не сообщается. Предполагается, что атака была устроена одной из радикальных исламистских террористических группировок.

На севере Мозамбика действуют несколько групп исламистских боевиков, ряд из которых добивается отделения части страны для создания в ней собственного независимого государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призвании президента Мозамбика Филипе Ньюси к диалогу с исламистскими повстанцами на севере страны. Президент дал гарантию, что переговоры пройдут в условиях анонимности.

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