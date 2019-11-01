Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления регионального ГИБДД, авария произошла на 49-м километре Тюменского тракта.

Столкновение автомобиля «ВАЗ-2105» с грузовиком произошло в 17:50 по местному времени возле железнодорожного переезда. По предварительным данным, 84-летний водитель неверно выбрал дистанцию и столкнулся с остановившейся грузовой машиной.

В результате ДТП погибли две не пристёгнутые ремнями безопасности пассажирки «ВАЗ-2105», а пожилой водитель легкового автомобиля госпитализирован с тяжёлыми травмами. На данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП.