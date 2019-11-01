Бразилиа, , 20:30 — REGNUM Танкер Bouboulina, принадлежащий греческой компании Delta Tankers Ltd и следовавший под флагом Греции, мог стать источником утечки нефтепродуктов, загрязнивших пляжи и территориальные воды Бразилии. Об этом 1 ноября сообщает агентство Reuters.

Результаты расследования, основанные на данных спутниковых снимков, запечатлевших движение нефтяных пятен, были обнародованы правительством Бразилии. Бразильские прокуроры Сибеле Беневенидес и Виктора Мариза отметили, что есть серьёзные причины предполагать, что капитан судна и члены экипажа скрыли факт утечки сырой нефти в Атлантическом океане от компетентных органов.

Танкер Bouboulina три дня простоял в порту Венесуэлы, затем отправился в ЮАР, а после этого в Сингапур. Изучив спутниковые снимки движения нефтяных пятен, специалисты сделали вывод, что утечка нефти произошла 28−29 июля текущего года в международных водах Атлантического океана, в 700 км от бразильского штата Параиба. В ВМС Бразилии отметили, что это же судно ранее было задержано в США за нарушения в работе системы разделения воды и нефти при сбросе в море.

1 ноября полиция Бразилии провела обыски в офисах, связанных с владельцем танкера и расположенных в Рио-де-Жанейро. Власти страны планируют оштрафовать виновных в загрязнении пляжей и территориальных вод.

Напомним, по данным Бразильского института по защите окружающей среды, с начала сентября более 250 пляжей и 12 природоохранных зон на северо-востоке Бразилии оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превысила 2,5 тыс. км.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обнаруженная на пляжах в Бразилии нефть могла быть результатом утечки из танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы.

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