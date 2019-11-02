Копенгаген, , 10:30 — REGNUM Суд датского Хольстебро 1 ноября приговорил 24-летнего мужчину к девяти месяцам тюрьмы за совершение нападения 21 апреля 2019 года на полицейский участок в Тистеде с использованием зажигательной бомбы (коктейля Молотова).

Согласно информации прокуратуры, когда преступник бросил коктейль Молотова в участок, двое сотрудников полиции оказались в зоне поражения. В результате нападения с самодельной бомбой пострадало здание участка. Помимо этого, 24-летнего преступника обвинили в попытке применения насилия в отношении правоохранительных органов и в нарушении статьи 252 Уголовного кодекса Дании. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Осужденного также обвинили в нетрезвой езде, краже квадроцикла и совершении актов вандализма.