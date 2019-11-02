Копенгаген, , 09:50 — REGNUM Суд датского Фредериксберга 1 ноября постановил временно заключить под стражу 20-летнего молодого человека, обвиняемого в нанесении вреда здоровью, которое впоследствии привело к смерти 27-летнего мужчины. Этот инцидент произошел во время массовой драки в городе Вальбю 9 сентября.

Заместитель инспектора полиции Бриан Беллинг заявил, что расследование продвигается. «В результате работы наших специалистов нам удалось задержать еще одного подозреваемого», — отметил Беллинг. Помимо 20-летнего молодого человека, под стражей также в связи с этим дело в настоящее время находятся два 16-летних подростка и один 19-летний участник драки. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Во время массовой драки в жилом районе Акасепаркен в Вальбю, произошедшей 9 сентября, погиб 27-летний мужчина. Еще трое серьезно пострадали.