Тюмень, , 19:54 — REGNUM Пассажиры лайнера SSJ-100 рейса YC-811 Тюмень-Санкт-Петербург авиакомпании «Ямал» после приземления поделились жуткими ощущениями, которые им довелось пережить в небе над Тюменью. Об этом сообщает телеграмм-канал «НеДума».

"Когда нам сказали, что по техническим причинам самолёт возвращается в аэропорт вылета, и потом мы начали низко кружить, было очень страшно. Некоторые по левой стороне видели, как двигатель так — пых-пых, там огонь даже был. Кто-то плакал, кто-то оцепенел, один начал вслух молиться. Сразу же вспоминается что было в «Шереметьево». И что мы тоже на «Суперджете». Стюардессы, правда, успокаивали, но сами были насторожены. Потом сели и такие аплодисменты были!», — сообщила пассажирка злополучного рейса.

По информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 1 ноября 2019 года в 19:00 минут по местному времени (17:00 мск) из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург. При наборе высоты в авиалайнере сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в тюменский аэропорт. В 20: 21 воздушное судно благополучно вернулось в «Рощино». Пострадавших нет. Ведётся доследственная проверка.

На борту SSJ-100 находилось 83 пассажира, из них 2 несовершеннолетних детей и 4 члена экипажа.

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