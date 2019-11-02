Аддис-Абеба, , 10:00 — REGNUM Эфиопская комиссия по правам человека начала расследование по поводу недавней волны насилия, прокатившейся по стране, и уже направила группу экспертов для расследования фактов нарушения прав человека в пострадавших от насилия городах и населенных пунктах региона Оромия. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

В своем заявлении комиссия призвала к необходимости отправления правосудия над теми лицам, которые прямо или косвенно участвовали в разжигании недавней волны насилия и подстрекательстве во время беспорядков.

Многие эксперты, однако, задаются вопросом, как следственная группа комиссии будет в полной мере выполнять свои обязанности в тех районах, где продолжается насилие. По данным комиссии, во время затянувшихся беспорядков в различных районах Оромии погибло до 80 человек и сотни других были ранены.

«Десять из жертв беспорядков были застрелены из автоматов силами безопасности, в то время как остальные 70 были убиты хладнокровными протестующими во время самих протестов», — говорится в заявлении комиссии. В заявлении комиссии по правам человека также говорится, что религиозные учреждения были преднамеренно атакованы во время беспорядков.

Комиссия заявила, что беспорядки были попыткой удовлетворить политические требования посредством незаконных, насильственных и террористических актов, которые серьезно подрывают принцип верховенства закона и привели к серьезным нарушениям прав человека.