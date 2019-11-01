Москва, , 19:45 — REGNUM В Московской области на территории одной из газовых заправок произошёл взрыв машины такси. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости. Как есть».

Канал опубликовал видеоролик очевидца. На кадрах видны последствия взрыва: сильно поврежденное такси, а также пострадавший кузов стоящей по соседству «ГАЗели». Помимо этого, в результате взрыва оказалась повреждённой крыша автозаправки. Как отмечает автор канала, в машине взорвалось «кустарно установленное газовое оборудование».

Ранее зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин заявил о том, что граждане РФ стали чаще пересаживаться на общественный транспорт и такси, чтобы экономить на тратах на бензин. По его словам, такая тенденция сохранится и в 2020 году.

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