Уфа, , 19:42 — REGNUM В течение длинных выходных со 2 по 4 ноября в Башкирии будет идти снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

При этом в субботу в ночные часы температура воздуха может упасть в ряде районов республики до — 16 °C, днем будет несколько теплее — до — 5 °C.

«Затем на пару градусов станет теплее, и в День народного единства столбики термометров вновь переступят нулевую отметку и поднимутся до 2°C», — уточняют синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый настоящий снегопад в республике в этом сезоне прошел в ночь на 31 октября. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики беречь себя и быть осторожными на дорогах. Однако он добавил, что специальная техника готова к борьбе с последствиями снегопада, «в зиму входим уверенно».