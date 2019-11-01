Манагуа , , 19:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане у побережья Никарагуа. Об этом 1 ноября сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы сейсмологами в 15:24 по всемирному координированному времени (18:24 мск). Очаг подземной стихии располагался на глубине 50 км.

Эпицентр землетрясения находился в 38,6 км от ближайшего населённого пункта Масачапа (население около 5000 человек) в департаменте Манагуа.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и восьми раненых в результате землетрясения магнитудой 6,6 на Филиппинах.

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