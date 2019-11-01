Тюмень, , 19:21 — REGNUM В связи с инцидентом в аэропорту «Рощино» 1 ноября авиакомпания «Ямал» проведёт проверку всех своих самолетов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

Напомним, 1 ноября на взлёте экипаж самолёта SSJ-100 авиакомпании «Ямал», следовавшего из Тюмени в Санкт-Петербург, почувствовал сильный удар.

Произошёл помпаж турбины самолета, после чего произошёл отказ работы левого двигателя. Самолёт благополучно, после выработки топлива, приземлился в аэропорту Тюмени. Пострадавших нет. После осмотра воздушного судна были обнаружены останки птицы, попавшей в двигатель.

На борту воздушного судна находились более 80 человек.