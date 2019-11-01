Рига, , 19:40 — REGNUM Снос памятника советским героям-подводникам Балтии в Риге назвали кощунственным актом в посольстве России в Латвии. Сообщение посольства 1 ноября было опубликовано на официальной странице в Facebook.

Памятник советским героям-подводникам в Риге Скриншот страницы социальной сети Facebook / Оксана Школа

Памятник советским морякам-подводникам, расположенный на территории бывшей Рижской военно-морской базы в 50 метрах от Штаба морских сил Латвии, был вывезен в ночь на 1 ноября. На месте монумента остались лишь следы от тяжёлой строительной техники.

Посольство РФ в Латвии назвало уничтожение памятника кощунственным актом, направленным на попрание памяти советских воинов.

При этом отмечается, что памятник был защищён двусторонним соглашением между Россией и Латвией, которое было грубо и цинично проигнорировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник был демонтирован и вывезен в качестве строительного мусора предприятием «Государственное недвижимое имущество» (Valsts nekustamie ipasumi, VNI). Пресс-служба VNI сообщила, что в процессе монтажа памятник, якобы стал рассыпаться из-за плохого технического состояния и восстановить его оказалось невозможно.

В свою очередь латвийский историк Александр Ржавин в своём интервью Sputnik Латвия заявил, что о памятнике заботились местные жители и общественники из местного объединения моряков и он не был запущен.

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