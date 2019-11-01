Тюмень, , 19:17 — REGNUM Уральское следственное управление на транспорте начало проверку по факту экстренной посадки в Тюмени самолёта SSJ-100 авиакомпании «Ямал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, на борту находились 83 пассажира, в том числе два ребёнка, а также четверо членов экипажа. При наборе высоты отказал левый двигатель. Сейчас следователи СКР находятся на месте ЧП. Опрашиваются пассажиры и члены экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт экстренно сел вечером 1 ноября. Лайнер летел в Петербург, но в двигатель попала птица.

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