Магаданская область, , 19:16 — REGNUM Рудник на месторождении «Ольча» в Магаданской области, который принадлежит компании Polymetal, вскоре возобновит свою работу после произошедшего в нем пожара. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Polymetal рассказал, что на глубине 400 метров произошло возгорание погрузочно-доставочной машины.

Весь персонал рудника был оперативно эвакуирован, никто не пострадал. После того, как аварийная техника будет поднята на поверхность, а шахта проветрена, рудник возобновит свою работу.

Известно, что на данной шахте добывают золото.

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