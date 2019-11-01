Москва, , 19:14 — REGNUM В Москве эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра Columbus, сообщается в группе ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

"Во время эвакуации следуйте инструкциям сотрудников и администрации торгового центра! Во время проверки здания, входить внутрь и на парковку запрещено. Это делается для безопасности вас и ваших близких. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием!» — говорится в сообщении администраторов группы.

Отмечается, что вернуть деньги за билет в кино можно будет в любое время, а автомобили можно будет забрать после проверки бесплатно сегодня или завтра.

Торговый комплекс расположен у станции метро «Пражская». На видеозаписях, размещённых в Сети, видна оградительная лента, натянутая по периметру здания, а также скопление людей с внешней стороны.