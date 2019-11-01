Тюмень, , 19:01 — REGNUM Следователи инициировали проверку по факту экстренной посадки самолёта авиакомпании «Ямал» в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте СК РФ по УрФО.

«Проверка проводится. В настоящее время следователи выехали на место происшествия», — отметили в ведомстве.

Ранее происшествие прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк. По его словам, повреждения совершившего экстренную посадку в аэропорту Тюмени самолёта SSJ-100 характерны для попадания в турбину двигателя птицы.

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