Рига, , 19:06 — REGNUM Памятник героям-подводникам Балтики был демонтирован и вывезен в качестве строительного мусора Латвийским предприятием «Государственное недвижимое имущество» (Valsts nekustamie ipasumi, VNI) в Риге. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

Монумент был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, недалеко от нынешнего Штаба морских сил Латвии. Памятник был вывезен в ночь с 31 октября на 1 ноября. О его исчезновении сообщили множество пользователей в социальных сетях. В настоящее время на месте памятника остались только следы колёс тяжёлой техники.

При этом в сообщении пресс-службы предприятия VNI поясняется, что объявление о намерении предприятия освободить принадлежащее государству имущество от «самовольно установленной в нем бетонной конструкции» было опубликовано 9 октября в официальном правительственном вестнике Latvijas Vēstnesis.

VNI предложило владельцу конструкции демонтировать её самостоятельно и вывезти с территории недвижимой собственности государства до 20 октября. Как сообщает пресс-служба, владелец так и не объявился. При демонтаже якобы было обнаружено, что конструкция памятника представляет опасность для окружающих из-за изношенности. Тогда VNI было принято решение вывезти памятник как строительный мусор.

В свою очередь латвийский историк Александр Ржавин сообщил в интервью Sputnik Латвия, что памятник советским морякам-подводникам не был запущен, о нём заботились представители общественности из объединения моряков и местные жители.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инициативе по переименованию памятника Освободителям Риги и установления на нём таблички, рассказывающей об «оккупации Латвии». Данную инициативу выдвинули депутаты на совместном заседании комиссий Сейма по образованию и внешней политике в Латвии.

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