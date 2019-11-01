Тюмень, , 18:48 — REGNUM Повреждения совершившего экстренную посадку в аэропорту Тюмени самолёта SSJ-100 характерны для попадания в турбину двигателя птицы. Об этом сообщил ИА «Север-Пресс» генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк.

Напомним, самолёт авиакомпании «Ямал» рейса Тюмень-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт «Рощино» через полтора часа после взлёта на одном рабочем двигателе.

На борту авиалайнера находилось более 80 человек. Самолёт SSJ-100 приземлился в тюменском аэропорту «Рощино» в штатном режиме. Пострадавших нет.

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