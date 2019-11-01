Тюмень, , 18:38 — REGNUM Совершивший экстренную посадку в аэропорту Тюмени самолёт SSJ-100 столкнулся с птицей. Об этом сообщили представители авиакомпании «Ямал», передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Птица попала в двигатель. Это привело к перебоям.

Как сообщало ИА REGNUM. самолёт совершил экстренную осадку вечером 1 ноября. Двигатель стал работать с перебоями после взлёта.

Пассажиры летели в Петербург. На борту были более 80 человек.

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