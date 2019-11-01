Аддис-Абеба, , 19:05 — REGNUM Как минимум 17 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ров на северо-западе Эфиопии. Об этом 1 ноября сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, ДТП произошло в регионе Амхара в районе Гонджи-Колала. Пассажирский автобус перевернулся, свалившись в глубокий ров. Сообщается о гибели 17 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.

Властями региона начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Количество автовладельцев в Эфиопии — одно из самых низких в мире по отношению к количеству населения в стране. При этом в стране нередко случаются аварии пассажирского автотранспорта с большим количеством погибших. Часто причиной ДТП становятся плохие дороги в стране и отсутствие необходимого опыта у водителей.

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