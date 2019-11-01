Тюмень, , 18:16 — REGNUM Когда из Тюмени в Санкт-Петербург вылетит лайнер SSJ-100, будет известно после 21:00 по местному времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в авиакомпании «Ямал».

На данный момент самолёт готовится к посадке. О происшествии на борту в авиакомпании ответили уклончиво: «Аварийная ситуация есть. Жизни пассажиров угрозы нет».

На борту авиалайнера находится 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.

По информации на табло аэропорта «Рощино», самолёт авиакомпании «Ямал» рейса Тюмень-Санкт-Петербург задерживается до 22:15 по местному времени (20:15 мск).

Самолет «не вышел из строя, но функционирует с перебоями», отмечают в авиакомпании «Ямал»

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