Архангельск, , 18:08 — REGNUM Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат областного собрания Иван Новиков выразил глубокие соболезнования семье погибшего от руки убийцы малыша в Нарьян-Маре. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении партии.

«Нас всех потрясла страшная трагедия, произошедшая в детском саду «Сказка». С ней невозможно смириться, принять. Искренне сопереживаю безутешному горю родителей малыша. Случившаяся трагедия — наша общая ответственность», — сказал Иван Новиков.

Партийный лидер также подчеркнул, что в региональном отделении будут следить за результатами расследования.

«Важно чтобы все виновные в произошедшем были привлечены к ответственности», — отметил секретарь реготделения.

Слова соболезнования и поддержки Новиков также направил в адрес главы администрации Нарьян-Мара Олега Белака.