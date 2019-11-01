Тюмень, , 18:07 — REGNUM В Тюмени пилоты самолёта Sukhoi Superjet-100 готовы к экстренной посадке. Об этом сообщает телеграм-канал Темы. Главное (ГлавМедиа).

«Будем заходить на посадку на полосу 30 через минуты три», процитировал пилотов телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт вырабатывает топливо над Тюменью. Он направлялся в Петербург, но один из двигателей стал работать с перебоями. На борту находятся более 80 человек.

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