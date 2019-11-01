Дзержинск, Нижегородская область, , 17:59 — REGNUM На дзержинском ГосНИИ «Кристалл» завершили работы по обнаружению, извлечению и утилизации взрывоопасных предметов и разбору разрушенных зданий. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Работы проводили в рамках контрактов московские ООО «Альфа Экспедишн Демайнинг» и ООО ГК «ЮНИЭКСПЛ».

В частности, вначале были обозначены территории, она была разбита на участки. Образовавшиеся в районе эпицентров взрывов воронки заполнились водой, специалистам пришлось исследовать акваторию на лодках с помощью специального оборудования. Затем найденные предметы идентифицировались и вывозились. Обезвреживание взрывоопасных предметов проводилось на специальном полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2019 года на заводе «Кристалл», который специализируется на производстве всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности произошла техногенная авария. В результате серии взрывов были разрушены пять зданий предприятия, за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из них были госпитализированы.