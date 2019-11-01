Москва, , 17:58 — REGNUM Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со следователями проверит информацию о смерти 17-летнего подростка, который скончался через месяц после удаления зуба в одной из столичных частных стоматологических клиник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с поступившим обращением от Уполномоченного по правам человека Республики Тыва Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с ГСУ СК по городу Москве проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи пациенту (студенту из Республике Тыва) в частной московской стоматологической клинике «Все свои» и детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского», — говорится в сообщении.

По информации уполномоченного по правам человека, молодой человек скончался в больнице спустя месяц после удаления зуба в стоматологической клинике.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о 17-летнем подростке из республики, который умер в сентябре после посещения московской стоматологии. По его словам, подросток учился на первом курсе «одного из престижных математических вузов столицы».

Кара-оол призвал разобраться, «почему оборвалась жизнь нашего несовершеннолетнего ребенка».

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