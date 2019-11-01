Тюмень, , 17:59 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» самолёт SSJ-100 авиакомпании «Ямал» готовится к экстренной посадке из-за отказа левого двигателя. На борту авиалайнера находится 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа, пишут местные СМИ.

Согласно информации на табло аэропорта «Рощино», самолёт авиакомпании «Ямал» рейса Тюмень — Санкт-Петербург задерживается до 22:15 по местному времени (20:15 мск).

По данным телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», двигатель работает с перебоями.