Монреаль, Канада, , 19:03 — REGNUM Около 170 тыс. потребителей остались без энергоснабжения из-за ливней и штормового ветра в двух провинциях на востоке Канады. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CBC.

Порывами ветра скоростью до 110 км/час были повалены множество рекламных конструкций и сотни деревьев. Это привело к многочисленным обрывам линий электропередачи в провинциях Квебек и Онтарио.

Кроме того, в южной и западной частях Квебека из-за выпадения трети месячной нормы осадков в виде дождя за несколько часов произошло подтопление ряда населённых пунктов. Пострадавших от разгула стихии нет.

В нескольких городах Квебека, в том числе в крупнейшем городе провинции Монреале, без света остались 137 тыс. жилых домов, образовательных учреждений, магазинов и административных зданий. В провинции Онтарио количестов потребителей, оставшихся без энергоснабжения, составило 32 тыс. человек.

В настоящее время представители энергетических компаний обеих регионов сообщили о начале аварийно-восстановительных работ. Несколько бригад специалистов устраняет обрывы, сроки окончания работ не назывались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 500 тыс. потребителей, оставшихся без энергоснабжения на Восточном побережье США из-за штормового ветра с сильными ливнями.

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